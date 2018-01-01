Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
Получите дизайн-проект на почту
Отправить
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Наши ценыСхема работыПримеры работОтзывыО насРемонт
+7 495 120-29-83
8 (495) 191-12-57
Наши ценыСхема работыПримеры работЗаказать ремонтБлогО нас
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м²
стиль Минимализм
для жк "огородная, 3"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
Посмотреть все цены
Получить образец дизайн-проекта

Минимализм – один из простых стилей в интерьере. Отлично подойдет тем, кто нуждается в спокойствии и умиротворении. В квартире очень много свободного пространства, которое не захламляется лишними предметами. Несмотря на то, что такой дизайн помещений отвергает любое творчество, он притягивает своей уникальностью и индивидуальностью. Минимализм по-своему яркий и уютный.

При создании интерьера в этом стиле самым важным является правильно спланированное пространство, насыщенное спокойным, рассеянным светом. Важно, что это не просто концепция использования пространства, это стиль жизни современного человека, который не привык хранить груду старых вещей. Минимализм требует максимальной функциональности каждого предмета, он не ограничивает движения и не надоедает.

Оформление в этом стиле подойдет для самых разных помещений. Он уместен как в больших квартирах, так и в студиях.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 53.7м2 стиль Минимализм для жк огородная, 3
Свяжитесь с нами
Ваше имя
Номер телефона
E-mail
Отправить заявку
Благодарим Вас
за сообщение!В ближайшее время наш специалист свяжется с вами для уточнения заказа
Похожие проекты
  • Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
  • Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
  • Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
  • Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
  • Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
  • Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 40.0м2 Скандинавский стиль для жк шевченко
Скандинавский стиль 40.0 м²Подробнее
  • Фото №1: Дизайн-проект зала 23.8м2 стиль Шведский для жк серебряные звоны-2
  • Фото №2: Дизайн-проект зала 23.8м2 стиль Шведский для жк серебряные звоны-2
стиль Шведский 23.8 м²Подробнее
  • Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
  • Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
  • Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
  • Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
  • Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
  • Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 55.7м2 Скандинавский стиль для жилого квартала форум-групп
Скандинавский стиль 55.7 м²Подробнее
  • Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
  • Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
  • Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
  • Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
  • Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
  • Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 88.06м2 Стиль Контемпорари для жк московский
Стиль Контемпорари 88.06 м²Подробнее
Посмотреть еще
СпальняПрихожаяКухняЗалСовмещенный санузелДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинетДизайн-проект комнатыДизайн-проект лоджииДизайн квартирыДизайн-проект коттеджаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект дома
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираЕвро двухкомнатная квартираЕвро трехкомнатная квартираЭкстерьерДом/коттедж
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документовБлог ReRoomsОтзывы ReRoomsО нас
Использование материалов запрещено без письменного согласия
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
Более 500 отзывов в соц.сетях