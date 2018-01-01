Минимализм – один из простых стилей в интерьере. Отлично подойдет тем, кто нуждается в спокойствии и умиротворении. В квартире очень много свободного пространства, которое не захламляется лишними предметами. Несмотря на то, что такой дизайн помещений отвергает любое творчество, он притягивает своей уникальностью и индивидуальностью. Минимализм по-своему яркий и уютный.

При создании интерьера в этом стиле самым важным является правильно спланированное пространство, насыщенное спокойным, рассеянным светом. Важно, что это не просто концепция использования пространства, это стиль жизни современного человека, который не привык хранить груду старых вещей. Минимализм требует максимальной функциональности каждого предмета, он не ограничивает движения и не надоедает.

Оформление в этом стиле подойдет для самых разных помещений. Он уместен как в больших квартирах, так и в студиях.