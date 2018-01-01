За основу оформления интерьера взят классический стиль. Гармоничное сочетание светлых и темных оттенков в отделке и декоре одновременно придает ему строгость и классический шарм. Данная стилистика никогда не теряет своей актуальности. Она вобрала в себя опыт прошлых веков и является самым изящным и образцовым вариантом оформления интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.