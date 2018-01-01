Модернизм – современный, изысканный, востребованный стиль, необычная плавность и мягкость очертаний которого подчеркнут элегантность владельцев квартиры.

Основной чертой модернизма является стремление к гармонии между пространством и предметами интерьера. Сдержанность в модернизме олицетворяет наличие вкуса, а отказ от симметрии символизирует тяготение к природе, подражание ее разнообразию. Этот стиль универсален: при достаточно определенных характеристиках он принимает совершенно разные формы, поэтому реализовать столь любопытный стиль с особой философией можно в любом пространстве, используя самый главный инструмент в руках человека – его фантазию.

Красивый и оригинальный дизайн представленной квартиры обладает невероятным магнетизмом. Удачно подобранные предметы интерьера наполняют помещение особой атмосферой уюта и тепла. В каждом уголке чувствуется гармония и стабильность. Насыщенные оттенки мебели поднимают настроение и вносят в помещение толику волшебства. Необычный и притягательный интерьер способен раз и навсегда завоевать Ваше сердце. Идеально подходит энергичным людям, с подвижным, живым умом, для которых важна практичность и функциональность.