Скандинавскому стилю не свойственны внешний эффект, затейливые орнаменты и пестрота, что, возможно, связано со сдержанностью северного темперамента. Главное, чтобы всем членам семьи было комфортно и уютно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.