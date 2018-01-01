Мы сделали дизайн-проект для скандально известного Саратовского министра занятости Натальи Соколовой, которая заявляла о возможности прожить пенсионеру на 3500 руб. в месяц, поскольку «макарошки» все время стоят одинаково.
Мы учли все ее пожелания и разработали дизайн-проект с учетом "статусных" требований министра, которые она озвучила в интервью.
Помещение небольшое, около 8 м2.
Эргономику пространства наши дизайнеры разрабатывали, что все было удобно и практично. Зеркальный шкаф визуально увеличивает пространство. Учли зону под «макарошки» и место под продуктовую корзину. В интерьере использовали светлые тона, что бы министр как можно больше времени проводила в комфортной для нее обстановке.
Компания «Новый город» готова безвозмездно передать бывшему министру помещение в одноименном жилом комплексе в Твери, а также годовой запас «макарошек», при подтверждении ей доходов на уровне не выше заявленных 3500 руб./ в месяц.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.