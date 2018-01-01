Мы сделали дизайн-проект для скандально известного Саратовского министра занятости Натальи Соколовой, которая заявляла о возможности прожить пенсионеру на 3500 руб. в месяц, поскольку «макарошки» все время стоят одинаково.

Мы учли все ее пожелания и разработали дизайн-проект с учетом "статусных" требований министра, которые она озвучила в интервью.

Помещение небольшое, около 8 м2.

Эргономику пространства наши дизайнеры разрабатывали, что все было удобно и практично. Зеркальный шкаф визуально увеличивает пространство. Учли зону под «макарошки» и место под продуктовую корзину. В интерьере использовали светлые тона, что бы министр как можно больше времени проводила в комфортной для нее обстановке.

Компания «Новый город» готова безвозмездно передать бывшему министру помещение в одноименном жилом комплексе в Твери, а также годовой запас «макарошек», при подтверждении ей доходов на уровне не выше заявленных 3500 руб./ в месяц.