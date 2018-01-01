Для каждого хозяина очень важно выбрать стиль интерьера, который будет соответствовать его внутреннему миру и будет максимально удобен для него. Стилей на сегодняшний день очень много, и одним из самых популярных является Модернизм. Красивый и оригинальный, он вовсе не уступает другим направлениям в интерьере.

Модернизм – это, прежде всего, все новое и передовое. Этот стиль интернационален и демократичен. Он приветствует игру с пространством и смелые эксперименты с цветом и формой. В то же время стиль отличает функциональность и практичность.

Утонченная легкость и изысканная простота – вот как можно охарактеризовать интерьер представленной квартиры. Каждая комната раскрывает яркую индивидуальность владельца. Мебель и элементы декора подобраны очень гармонично и способны наполнить Вашу жизнь светом и комфортом. Сдержанность в модернизме олицетворяет наличие вкуса, а отказ от симметрии символизирует тяготение к природе, подражание ее разнообразию.

Когда в доме царят уют, красота и гармония, то же происходит и с Вашим внутренним миром. Дом – это место, где можно отдохнуть и расслабиться, поэтому очень важно, чтобы в своей квартире Вы чувствовали себя максимально комфортно.