Современная классика в интерьере не приемлет перегруженности деталями. Этот стиль направлен на то, чтобы подчеркнуть респектабельность и утонченный вкус хозяев дома. Без сомнения, в последние несколько лет современная классика является наиболее популярным стилем в отделке интерьеров. Основной упор в законченном интерьере приходится на мебель и аксессуары (зеркала, картины, вазы, светильники). Чем лаконичней элементы отделки, тем большую роль в формировании образа квартиры играет её наполнение.
Весь интерьер квартиры пронизывает тематика геометрии: керамогранит в прихожей и кухне, обои с геометрическими мотивами в гостиной и спальне.
В ходе перепланировки мы выделили такие помещения как: кухня-гостиная, спальня, ванная, коридор и балкон. Для визуального увеличения пространства мы объединили кухню с гостиной, а в коридоре появился вместительный шкаф для верхней одежды и обуви.
Все больше современных владельцев квартир и частных апартаментов выбирают в качестве интерьерного стиля современную классику. Данный дизайн во всем мире считается вечным эталоном красоты, ведь он совершенно не зависит от разнообразных капризов постоянно меняющейся моды.
Квартира получилась очень стильная, светлая и уютная. Явно будет по вкусу тем, кто идет в ногу со временем.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.