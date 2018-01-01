Современная классика в интерьере не приемлет перегруженности деталями. Этот стиль направлен на то, чтобы подчеркнуть респектабельность и утонченный вкус хозяев дома. Без сомнения, в последние несколько лет современная классика является наиболее популярным стилем в отделке интерьеров. Основной упор в законченном интерьере приходится на мебель и аксессуары (зеркала, картины, вазы, светильники). Чем лаконичней элементы отделки, тем большую роль в формировании образа квартиры играет её наполнение.

Весь интерьер квартиры пронизывает тематика геометрии: керамогранит в прихожей и кухне, обои с геометрическими мотивами в гостиной и спальне.

В ходе перепланировки мы выделили такие помещения как: кухня-гостиная, спальня, ванная, коридор и балкон. Для визуального увеличения пространства мы объединили кухню с гостиной, а в коридоре появился вместительный шкаф для верхней одежды и обуви.

Все больше современных владельцев квартир и частных апартаментов выбирают в качестве интерьерного стиля современную классику. Данный дизайн во всем мире считается вечным эталоном красоты, ведь он совершенно не зависит от разнообразных капризов постоянно меняющейся моды.

Квартира получилась очень стильная, светлая и уютная. Явно будет по вкусу тем, кто идет в ногу со временем.