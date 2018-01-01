Это не только место приема пищи, но и отличный вариант для работы. Комната поделена на две зоны: зону отдыха и зону для работы. Пастельные цвета стен и приглушенный свет в зоне отдыха создают комфорт и способствуют расслаблению. Напольное покрытие - ламинат. Потолки - подвесные.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.