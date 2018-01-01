В современном дизайне интерьера стиль "фьюжн" считается одной из наиболее актуальных тенденций. Многим нравится этот стиль, потому что он снимает существующие запреты и позволяет сочетать несоединимое: старое и новое, высокое искусство и предметы массового потребления, Восток и Запад. Этот стиль стирает любые четкие горизонтали и вертикали, в нем нет жесткой тематической определенности, как в классике, связь между предметами формируется не на функциональном, а на эмоциональном уровне. Трендом моды стало сочетание простоты и богемности. Кухня-гостиная, оформленная в стиле фьюжн, станет очень удачным выбором.

По периметру помещения устанавлен подвесной потолок с карнизом для подсветки светодиодными лентами. Подсветка выполнена в том же цвете, что и общее цветовое решение комнаты. Основное освещение - люстры, точечные встраиваемые светильники, светодиодные ленты. Основная отделка стен - обои. Также на стенах исполняется декоративные панно. Для придания объема и нестандартной формы установлены конструкции из ГКЛ. Также в помещении кухни-гостиной выполнен подиум, который разделил общий объем комнаты на два разных функциональных пространства.

Цвета и фактуры правильно скомбинированы, что придает комнате особую элегантность. Отлично подойдет тем, кто не прочь поэкспериментировать с материалами и декором, не боится выходить за общепринятые рамки, и чей полет фантазий постоянно стремится ввысь.