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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследие
Фото №2: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследие
Фото №3: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследие

Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м²
стиль Фьюжн
для жк "наследие"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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В современном дизайне интерьера стиль "фьюжн" считается одной из наиболее актуальных тенденций. Многим нравится этот стиль, потому что он снимает существующие запреты и позволяет сочетать несоединимое: старое и новое, высокое искусство и предметы массового потребления, Восток и Запад. Этот стиль стирает любые четкие горизонтали и вертикали, в нем нет жесткой тематической определенности, как в классике, связь между предметами формируется не на функциональном, а на эмоциональном уровне. Трендом моды стало сочетание простоты и богемности. Кухня-гостиная, оформленная в стиле фьюжн, станет очень удачным выбором.

По периметру помещения устанавлен подвесной потолок с карнизом для подсветки светодиодными лентами. Подсветка выполнена в том же цвете, что и общее цветовое решение комнаты. Основное освещение - люстры, точечные встраиваемые светильники, светодиодные ленты. Основная отделка стен - обои. Также на стенах исполняется декоративные панно. Для придания объема и нестандартной формы установлены конструкции из ГКЛ. Также в помещении кухни-гостиной выполнен подиум, который разделил общий объем комнаты на два разных функциональных пространства.

Цвета и фактуры правильно скомбинированы, что придает комнате особую элегантность. Отлично подойдет тем, кто не прочь поэкспериментировать с материалами и декором, не боится выходить за общепринятые рамки, и чей полет фантазий постоянно стремится ввысь.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля кухни-гостиной19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследие
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект кухни-гостиной 20.8м2 стиль Фьюжн для жк наследие
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