Мода быстротечна, на вершину она выносит то один, то другой стиль интерьера. Но есть вещи вне времени, и, созданные когда-то, не перестают быть модными многие десятилетия. Так и классический стиль в интерьере, зародившись еще в XVIII веке, остается востребованным и сегодня.
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