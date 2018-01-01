Скандинавский дизайн, опираясь на принцип простоты и естественности, объединил две стороны жизни – практическую и эстетическую. Главные качества практической составляющей скандинавского стиля – функциональность, удобство, до мелочей продуманный быт. Эстетическое впечатление от интерьера в скандинавском стиле – ощущение легкости, свежести, и обилия света. Стиль подчеркнуто лаконичен и сдержан, поэтому его порой называют скандинавским минимализмом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.