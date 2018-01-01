Стиль современная классика в интерьере– это симбиоз классики и модерна, вобравший лучшее от обоих направлений. Изящное сочетание романтизма и элегантности, лишенное традиционной чопорности классики, уделяющее деталям внимание несколько большее, чем принято в современном минимализме.
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