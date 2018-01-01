В качестве направления в дизайне помещения реализован стиль – современная классика. Очарование классических линий, успокаивающие цвета, дискретно расположенные аксессуары - этот неординарный стиль дает свободу маневрирования цветом, светом и формой. Благодаря этому расставлены индивидуальные акценты интерьеру. Компромисс удачно балансирует между традиционным декором и современным дизайном.

Предпочтения в цвете отдавались бежево-коричневым оттенкам. Бежевый цвет является одним из наиболее актуальных, независимо от того, что на сегодняшний момент модно.