Интерьер, оформленный в стиле современная классика, включает в себя неяркие отделочные материалы, смотрятся довольно эффектно и придают атмосферу уюта и свежести. Стиль позволил сочетать классические элементы отделки в виде лепнины, колонн, хрустальных люстр и бра с современной яркой мебелью. Бытовая техника — многофункциональная, современная, и встроенная. В интерьере кухни очень много света, чтобы кухонная мебель приобрела выразительность.
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