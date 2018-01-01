"Фьюжн" прежде всего поражает своей неординарностью, выходящей за общепринятые рамки дизайна. С помощью этого стиля насыщенный внутренний мир можно воплотить материально, дав волю своему воображению. Ведь каждый интерьер в стиле "фьюжн" – это авторское произведение искусства, единственное в своем роде. Кухня в этом стиле, это прежде всего: возможность размещения в интерьере того, что вы сочтете нужным, а также абсолютная гармония в мебели, декоре и отделке.

Кухня выдержана в светлых оттенках, что позволяет ощутить простор помещения. Освещение представлено в виде подвесной лампы и двух небольших настенных светильников, которые удобно располагаются над кухонной стойкой. В помещении чувствуется легкость и простота окружающего пространства, но в то же время совершенно отсутствует скука. Такой интерьер придется по вкусу тем, кто стремится к самовыражению, экспериментаторам и любителям всего необычного.