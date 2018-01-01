Кухня - это место, где человек проводит немалую часть своего времени, поэтому ее оформлению стоит уделить особое внимание. Эта комната должна быть функциональной, удобной и уютной. Необходимо тщательно продумать расположение мебели и бытовой техники, ведь от этого будет зависеть настроение каждого члена семьи. Стиль «модернизм» - отличное решение, если Вы хотите, чтобы Ваша кухня была уютной, красивой и практичной. Это направление отличается тем, что в нем отсутствует все лишнее.
В зоне готовки расположены все необходимые электроприборы и место для рабочей зоны. Так же на кухне разместился изящный обеденный стол на шесть персон. Напольное покрытие в кухонной зоне двух типов, что визуально разделяет пространство готовки и обеденного стола. За счет подсветки многоуровневый потолок придает оригинальность интерьеру. Так же имеются встроенные светильники над рабочей поверхностью.
Кухня должна быть гармоничной, простой и понятной, без особенных изысков. Гармония - вот синоним кухни в стиле «модернизм». Здесь не только приятно готовить, но и посидеть за чашечкой чая в окружении самых близких людей - одно удовольствие.
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