Кухня представлена в сдержанном современном стиле с элементами лофта и скандинавского минимализма. На кухне организована эргономичная г-образная планировка. Белоснежные поверхности гармонично сочетаются с деревянным половым покрытием, столом из аналогичного материала и стульями. Такое сочетание органично смотрится вместе и является идеальным для компактных квартир.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.