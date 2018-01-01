Секрет интерьера данной квартиры в цвете стен. Благодаря оттенку искусственного освещения (теплому или холодному) и солнечному свету один и тот же цвет в каждой комнате смотрится по-разному. Стены в кухне и гостиной декорированы фальш-окном в виде зеркала в деревянной раме. Этот прием помогает визуально расширить пространство маленьких помещений.
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