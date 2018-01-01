Модернизм – находка для владельцев как больших квартир и домов, так и маленьких. Он одинаково восхитительно смотрится на разных площадях. Данному стилю присуще: практичность и функциональность. Использование современных отделочных материалов. Применение творческих и креативных, порой достаточно смелых, идей. Плавность линий. Нарушение четкой геометрии. Широкий спектр цветовой гаммы. Использование контрастных акцентов. Оформление помещения в стиле модернизм подразумевает создание живого и яркого пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.