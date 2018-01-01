Модернизм – стиль, идущий в ногу со временем. Он совмещает в себе изящность и комфорт. Это смелые эксперименты с цветом и формой, игра с пространством и одновременно - практичность и удобство. Это направление создает необыкновенную атмосферу в помещении, которая переносит человека в удивительный мир волшебной идиллии.

Дом, оформленный в этом стиле, отличается особой утонченностью. Многоуровневые потолки, сложные архитектурные конструкции, свтлая цветовая гамма, удобная эргономичная мебель - все это работает на поддержание выбранной стилистической концепции.