Однокомнатная квартира выполнена в Скандинавском стиле. Интерьер Скандинавии по-особому интересен. Его неординарность и самобытность характеризует гармонию, спокойствие и упорядоченность во всем. Квартира выглядит естественной и натуральной. Светлый пол солнечного оттенка и почти белые стены делают помещение уютным и комфортным.

Этому стилю свойственна натуральность, простота и близость к природе. Скандинавский интерьер наполняет квартиру свежестью и вдохновением, от чего мысли становятся легкими и воздушными. Здесь не встретишь буйство красок и чрезмерной помпезности, главная особенность стиля – незамысловатая красота и спокойствие.

Скандинавский стиль последнее время очень популярен. В любой квартире, как большой, так и маленькой можно создать этот неповторимый светлый интерьер, который ценится своим удобством и функциональностью.