Квартира выполнена в пастельных тонах, с добавлением акцента – бирюзового цвета.

Никогда не стоит забывать о том, где хранить вещи в однокомнатной квартире, всегда, всегда нужно проектировать гардеробную – удобную, многофункциональную, где можно хранить не только верхние вещи.

Прихожая нас встречает своей лаконичностью и геометрическими формами. Бывает скучно, когда длинный коридор выполнен в одном цвете или оклеен одними обоями, было решено, поиграть с формами…

На кухне продуманы все шаги, которые ожидают хозяек квартиры, удобная столешница, встроенный холодильник, системы хранения, все для вас, дорогие вы наши хозяюшки. Помимо самой планировки кухни, имеется современный декор – грифельная стена. А почему бы и нет, как это прекрасно оставлять своим любимым записки, рисунки, рецепты прямо на стене.

Гостиная – самое яркое и светлое место квартиры, там где можно принимать гостей, отдыхать, заниматься работой. И зеркал много не бывает. Очень интересный выход для перспективы, но не забываем, что квартира выполнена в городском стиле, так почему бы не добавить кирпича, только не привычного нам – глиняного, а зеркального, и повторить это с помощью обоев.