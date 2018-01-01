Несмотря на некоторые черты минимализма, модернизм вызывает ассоциацию с драгоценной шкатулкой: безукоризненные пропорции, безупречная гармония, безусловная изысканность. И здесь же – свобода пространства, необычность сочетаний, текучесть форм. Смешение противоречий и отсутствие строгих норм позволяют выходить за пределы канона, одновременно сохраняя элитарность и элегантность.

Интерьер в стиле модернизм призван максимально отражать личность своего хозяина – и потому не только многогранен, но и всегда неповторим.