Интерьер квартиры выполнен в теплой желто- белой гамме, и разбавлена разнообразными контрастами. В прихожей, туалете, ванной и кухне – это плитка с яркими состаренными мотивами. В гостиной полосатые морские обои. В детской целая стена выкрашена грифельной краской и полностью отдана под бесконечное творчество. В спальне используются спокойные обои серые обои с классическими мотивами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.