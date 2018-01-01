Вопреки правилам скандинавского дизайна, здесь размещается полноценный шкаф-гардероб (в наших широтах слишком разнообразный климат и под рукой на выходе из дома необходимо иметь и зонтик, и резиновые сапоги, и теплую одежду, и шляпу от солнца). Чередование открытых полок и закрытых шкафчиков, а также белые фасады, позволяют лишить сооружение эффекта монументальности и эффектно смотрятся на фоне обоев с деликатной текстурой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.