Шведский стиль хорош тем, что идеально подходит для современных жилищ. Его простота и легкость делают из небольших квартир просторные помещения, куда хочется возвращаться. Светлые тона успокаивают и позволяют отвлечься от внешней суеты. Своей неповторимой атмосферой шведский интерьер покорил множество сердец по всему миру.
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