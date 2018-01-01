Санузел — это то место, в котором начинается наше утро. Поэтому отделка этого маленького, но такого важного помещения играет для нас немалую роль. Умываясь, мы заряжаемся энергией и бодростью, а приятная обстановка помогает настроиться на позитивную волну, которая будет сопровождать нас в течение дня. А вечером, когда мы уставшие возвращаемся домой, то смываем весь негатив и отрицательные эмоции, которые успели накопиться.
Вывод напрашивается сам собой: оформление санузла очень важно для душевного и физического комфорта. А создать этого комфорт несомненно сможет такой стиль интерера, как "фьюжн".
Обаяние стиля обусловлено отсутствием тщательно продуманных мелочей. Из всех современных видов интерьерного дизайна "фьюжн" относится к числу самых популярных. Это объясняется тем, что среди разнообразия направлений довольно сложно выбрать какое-то одно. Только этот стиль позволяет объединить все лучшее, чтобы создать единственный в своем роде дизайн. Это выбор креативных людей, для которых обыденное, рядовое не имеет ценности, не допускающих нейтральности и невыразительности, воспринимающих быт как площадку для непрерывного творчества.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.