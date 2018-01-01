Санузел — это то место, в котором начинается наше утро. Поэтому отделка этого маленького, но такого важного помещения играет для нас немалую роль. Умываясь, мы заряжаемся энергией и бодростью, а приятная обстановка помогает настроиться на позитивную волну, которая будет сопровождать нас в течение дня. А вечером, когда мы уставшие возвращаемся домой, то смываем весь негатив и отрицательные эмоции, которые успели накопиться.

Вывод напрашивается сам собой: оформление санузла очень важно для душевного и физического комфорта. А создать этого комфорт несомненно сможет такой стиль интерера, как "фьюжн".

Обаяние стиля обусловлено отсутствием тщательно продуманных мелочей. Из всех современных видов интерьерного дизайна "фьюжн" относится к числу самых популярных. Это объясняется тем, что среди разнообразия направлений довольно сложно выбрать какое-то одно. Только этот стиль позволяет объединить все лучшее, чтобы создать единственный в своем роде дизайн. Это выбор креативных людей, для которых обыденное, рядовое не имеет ценности, не допускающих нейтральности и невыразительности, воспринимающих быт как площадку для непрерывного творчества.