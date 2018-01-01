Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов. Лофт - это стиль жизни, дух свободы и творчества, отказ от общепринятых норм и неограниченный простор для самовыражения.

Ванная комната сочетает в себе грубый керамогранит, похожий на бетон и керамогранит под состаренное дерево разных оттенков. Отдельно стоящая ванная и раковина на столешнице делают интерьер особенно оригинальным.