Проект выполнен в стиле Лофт. Это современная и динамично развивающаяся тенденция в интерьере. Множество предметов быта прекрасно вписываются в кирпичные стены, даже, если они противоречат друг другу по стилю и цвету. Кирпич как материал объединяет все и придает некую оригинальность этим противоречиям.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.