Отделка интерьера проста и лаконична. Стены выкрашиваются в белый и светло-серый цвет, который освещает комнаты изнутри и восполняет дефицит солнечного цвета. Чтобы внести в интерьер изюминку-контраст, добавляются панели из ламината, а также мотивационные надписи на стены и мебель.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.