Спальня в скандинавском стиле - подходящий вариант для тех, кто любит жизненный комфорт и красивый сдержанный интерьер. Дизайн этой спальни как раз совмещает в себе эти характеристики. Помещение выглядит достаточно минималистично, благодаря чему складывается ощущение свободного и полного воздуха пространства. Из мебели здесь только самое необходимое. В области декора особое внимание привлекает стена с 3D-эффектом в изголовье кровати. Дополнительный объем помещению придает зеркало во всю высоту комнаты.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.