Дизайн проект помещения выполнен в стиле Эклектика. В данном случае стиль достигнут благодаря сочетанию предметов мебели, относящихся к двум или трем стилям, Вся композиция объединена сходным цветом, фактурой, архитектурной формой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.