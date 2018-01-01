В интерьере чувствуется атмосфера простоты и строгости форм. Все сдержанно и лаконично. Декор простой, понятный и в небольшом количестве.

Этой комнате присуще мягкие фоновые цвета, а именно бежевый, белый, коричневый, серый и их оттенки. Также для сохранения визуального пространства, использован белый цвет в мебели.