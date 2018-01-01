"Фьюжн" в современном дизайне интерьеров является одним из наиболее востребованных стилей. Подобную тенденцию объяснить просто: среди многообразия форм, направлений, красивых вещей трудно выбрать что-то одно. Хочется собрать воедино все лучшее и получить в конце концов уникальный дизайн.

Спальня в стиле "фьюжн", созданная с учетом всех особенностей планировки комнаты и предпочтений хозяев становится настоящим островком спокойствия. Такой дизайн спальни – настоящий праздник для любителей сочных оттенков. Учитывая специфику помещения, достаточно будет включить в интерьер два-три ярких тона и уравновесить их более спокойными фоновыми цветами.

Интерьер, оформленный в стиле "фьюжн", можно сравнить с живым организмом, который может постоянно меняться, органично сочетая в себе богемность, простоту и роскошь, оставаясь при этом жизнерадостным и непредсказуемым.