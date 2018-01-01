"Фьюжн" в современном дизайне интерьеров является одним из наиболее востребованных стилей. Подобную тенденцию объяснить просто: среди многообразия форм, направлений, красивых вещей трудно выбрать что-то одно. Хочется собрать воедино все лучшее и получить в конце концов уникальный дизайн.
Спальня в стиле "фьюжн", созданная с учетом всех особенностей планировки комнаты и предпочтений хозяев становится настоящим островком спокойствия. Такой дизайн спальни – настоящий праздник для любителей сочных оттенков. Учитывая специфику помещения, достаточно будет включить в интерьер два-три ярких тона и уравновесить их более спокойными фоновыми цветами.
Интерьер, оформленный в стиле "фьюжн", можно сравнить с живым организмом, который может постоянно меняться, органично сочетая в себе богемность, простоту и роскошь, оставаясь при этом жизнерадостным и непредсказуемым.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.