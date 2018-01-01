Спальня выполнена в едином объеме. Комната полностью предназначена для отдыха. Покрытием двух противоположных стен спальни служит ламинат, уложенный в разных направлениях. Пол комнаты выполнен из ламината светлого тона. Потолок по центру комнаты - гипсокартонная конструкция, остальной потолок - штукатурка под матовую покраску белого цвета.
Дизайн-проект необходим так как:
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