Лофт в интерьере — это, прежде всего, много воздуха и света. Поэтому ключевые пространственные и оформительские характеристики данного стиля подчеркивают именно объемность и «безграничность» жилого помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.