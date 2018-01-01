Проект выполнен в современном стиле модернизм. Основная идея проекта – многофункциональность и комфорт. В небольшой квартире есть все, что необходимо человеку. Интерьер прост, комфортен и понятен для хозяев и гостей. Интерьер комнаты выполнен в светлых натуральных тонах с акцентами серо-голубого цвета.

Зона отдыха и приготовления пищи разделены визуально и физически стеллажом.

Расположенные в одной комнате кухня и спальня имеют обособленное освещение, то есть человек на кухне не будет мешать отдыхающему в спальне. Также созданы различные варианты освещения помещений.

В зоне спальни создано легкое и воздушное пространство, в котором по желанию хозяина можно оградиться от яркого солнечного света плотными шторами.