Проект выполнен в ярких цветах, характерных для стиля Поп-арт. Разнообразие отделочных материалов и несколько сценариев освещения, не дадут заскучать в небольшом пространстве. Система хранения включает в себя шкаф в зоне прихожей, большой гардеробный шкаф в основном пространстве и изголовье с потайным местом для хранения. Так же кровать имеет выдвижные ящики. Используя кресло-грушу можно создать подобие гостиной, разместив его напротив телевизора.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.