Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещера
Фото №2: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещера
Фото №3: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещера

Дизайн-проект туалета 2.2м²
стиль Американская классика
для жк "мещера"

Стоимость разработки составила 19 990 р.
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Стиль "Американская классика" в том виде, в котором мы его знаем сегодня, формировался на протяжении нескольких столетий, впитывал в себя особенности проходящих времен, исторических событий. На него оказали влияние колониальный и классический стиль, кантри и ар-деко. Он абсолютно ненавязчив, спокоен и гармоничен благодаря своей демократичной эклектичности.

Этот стиль никогда не ставит строгих ограничений в выборе цвета, однако предпочтительней все же светлые тона.

Несмотря на маленькую площадь, помещение получилось достаточно комфортным. Идеально подобранные оттенки радуют глаз. Интерьер прост, но все же не лишен изюминки.

Как известно, данное направление предназначено в основном для больших пространств, но его можно удачно адаптировать и под небольшие размеры, что безусловно доказывает представленный проект.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля туалета19 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещераФото №2: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещераФото №3: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещера
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещераФото №2: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещераФото №3: Дизайн-проект туалета 2.2м2 стиль Американская классика для жк мещера
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