Стиль "Американская классика" в том виде, в котором мы его знаем сегодня, формировался на протяжении нескольких столетий, впитывал в себя особенности проходящих времен, исторических событий. На него оказали влияние колониальный и классический стиль, кантри и ар-деко. Он абсолютно ненавязчив, спокоен и гармоничен благодаря своей демократичной эклектичности.

Этот стиль никогда не ставит строгих ограничений в выборе цвета, однако предпочтительней все же светлые тона.

Несмотря на маленькую площадь, помещение получилось достаточно комфортным. Идеально подобранные оттенки радуют глаз. Интерьер прост, но все же не лишен изюминки.

Как известно, данное направление предназначено в основном для больших пространств, но его можно удачно адаптировать и под небольшие размеры, что безусловно доказывает представленный проект.