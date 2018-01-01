В качестве направления в дизайне помещения реализован стиль – современная классика. Очарование классических линий, успокаивающие цвета, дискретно расположенные аксессуары - этот неординарный стиль дает свободу маневрирования цветом, светом и формой. Благодаря этому расставлены индивидуальные акценты интерьеру. Компромисс удачно балансирует между традиционным декором и современным дизайном.
Предпочтения в цвете отдавались бежево-коричневым оттенкам. Бежевый цвет является одним из наиболее актуальных, независимо от того, что на сегодняшний момент модно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.