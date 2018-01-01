Это направление предлагает все, не отрицая ничего. Оно находит гармонию там, где раньше она казалась немыслимой. Для "фьюжн" стильность не самоцель, а лишь способ выражения собственного «я». Интерьер в стиле "фьюжн" – предмет настоящего декораторского искусства, в котором приемлем любой жанр, кроме скучного. Связь между предметами формируются не на функциональном, а на эмоциональном уровне.
В интерьере ванной должна присутствовать простота пространства и плоскостей, дополненная витиеватостью линий. И все это необходимо пропитать домашним уютом и гармонией. Цветовая гамма отделки светлая и спокойная, чтобы на ее фоне можно было создавать яркие пятна с помощью предметов сантехники, мебели и аксессуаров.
Последнее время "фьюжн" завоевывает популярность все больше и больше. Именно с ним вы сможете не останавливаться на каком-то определенном стиле и сделать свое жилище действительно уникальным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.