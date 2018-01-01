Красивая ванна – это мечта любого, добиться такой цели поможет организация пространства в стиле модернизм. Другими словами, в дизайне мебели и декоративных предметов преобладают простые формы и практичность использования. Ванная комната получится просторной, воздушной и светлой. Основным преимуществом будет рациональное использование пространства и функциональность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.