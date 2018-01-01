Ванная, зачастую, самое маленькое помещение в квартире, но это не значит, что ему требуется меньше всего внимания. Необходимо взять под контроль не только дизайн ванной, но и ее функциональность и удобство. Правильно подобранная мебель, плитка и оригинальные аксессуары преобразят даже самые миниатюрные помещения. Ванная очень важна для любой квартиры. Здесь мы получаем заряд энергии утром и расслабляемся перед сном, наслаждаясь теплым душем или принятием ароматной ванны. Поэтому окружающая обстановка должна в полной мере способствовать бодрости духа и отличному настроению.
Для воссоздания необычного и яркого интерьера отлично подойдет направление «фьюжн».
Этот стиль - невероятный многослойный коктейль различных стилистических направлений и концептов, где смешалось воедино все самое необычное и общепринятое. Такой интерьер будет интересен людям с нестандартными взглядами, не терпящим скуки, стереотипов и ограниченности.
В этом стиле, как и в жизни, имеется что-то незавершённое. Есть место и время для маневров, динамики, развития и совершенства. Интерьер в стиле «фьюжн» растет вместе с обитателями дома, совмещая старые и современные вещи.
«Фьюжн» нельзя ограничить рамками и определенными правилами, в отличие от многих других стилей. Именно по этой причине данное направление в дизайне очень востребовано и популярно в последнее время.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.