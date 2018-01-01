Ванная, зачастую, самое маленькое помещение в квартире, но это не значит, что ему требуется меньше всего внимания. Необходимо взять под контроль не только дизайн ванной, но и ее функциональность и удобство. Правильно подобранная мебель, плитка и оригинальные аксессуары преобразят даже самые миниатюрные помещения. Ванная очень важна для любой квартиры. Здесь мы получаем заряд энергии утром и расслабляемся перед сном, наслаждаясь теплым душем или принятием ароматной ванны. Поэтому окружающая обстановка должна в полной мере способствовать бодрости духа и отличному настроению.

Для воссоздания необычного и яркого интерьера отлично подойдет направление «фьюжн».

Этот стиль - невероятный многослойный коктейль различных стилистических направлений и концептов, где смешалось воедино все самое необычное и общепринятое. Такой интерьер будет интересен людям с нестандартными взглядами, не терпящим скуки, стереотипов и ограниченности.

В этом стиле, как и в жизни, имеется что-то незавершённое. Есть место и время для маневров, динамики, развития и совершенства. Интерьер в стиле «фьюжн» растет вместе с обитателями дома, совмещая старые и современные вещи.

«Фьюжн» нельзя ограничить рамками и определенными правилами, в отличие от многих других стилей. Именно по этой причине данное направление в дизайне очень востребовано и популярно в последнее время.