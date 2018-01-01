Общий фон шведской ванной представлен не только светлой палитрой. Царящий в ней идеальный порядок придаст помещению визуальную необжитость, что в данном случае будет только подчеркивать педантичность шведского интерьера. Из сантехники в обстановку прекрасно впишется прямоугольная ванна и раковина с хромированной фурнитурой и смесителями.
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