Интерьер светлый, лаконичный, с яркими акцентами в отделке и мебели. Основные цвета, используемые в интерьере: белый, светло-серый. Как акценты используются синий, зеленый, желтый цвета и цвет красного кирпича. Формы, использованные в дизайне, прямые и понятные.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.