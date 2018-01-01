Интерьер, оформленный в стиле современная классика, включает в себя неяркие отделочные материалы. Важнейшим элементом дизайна интерьера является мебель. Мебель ставим таким образом, чтобы без проблем перемещаться между отдельными функциональными зонами комнаты. Основную зону гостиной комнаты украшает камин. Мягкий и уютный ковер стал важным атрибутом уютной классической гостиной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.