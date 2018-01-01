«Лофт» – это больше, чем стиль интерьера. Это – образ жизни, территория для творческого воплощения идей. Этот стиль уникален и многогранен. Он может быть неформальным, дружелюбным, строгим, дорогим и респектабельным. Но в любом случае он будет очень стильным и современным.

«Лофт» в интерьере гостиной – это сочетание минимализма, лаконичных форм и оригинальных способов декора. Те, кто решил оформить гостиную в этом стиле, предпочитают дух свободомыслия Америки. В помещении нет ничего лишнего, ярко ощущается свобода и простор. Гостиная олицетворяет собой уют, минимализм, лаконичность и современность.

На сегодняшний день стиль «лофт» очень популярен. Данное направление подойдет людям, которые готовы к экспериментам, ищут нестандартных и смелых интерьерных решений. Стиль обязательно оценят те, кто стремится к самовыражению и с успехом реализует мечты в оригинальной отделке своего жилья.