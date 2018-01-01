Скандинавский стиль набирает все большую популярность. Оно и неудивительно: простота и элегантность скандинавских интерьеров не оставляет равнодушным современного человека.

Гостиная в скандинавском стиле располагает к комфортному отдыху. Большое окно не задерживает естественное освещение, а функциональная мебель располагает множеством мест для хранения вещей. Натуральные отделочные материалы создают ощущение уюта и тепла. Открытые, легкие и светлые пространства – это основные признаки такого интерьера.

Гостиная выглядит современно, сдержанно и натурально. Такая уютная и светлая обстановка отлично подойдет для теплых семейных вечеров и дружеских посиделок.