Скандинавский стиль набирает все большую популярность. Оно и неудивительно: простота и элегантность скандинавских интерьеров не оставляет равнодушным современного человека.
Гостиная в скандинавском стиле располагает к комфортному отдыху. Большое окно не задерживает естественное освещение, а функциональная мебель располагает множеством мест для хранения вещей. Натуральные отделочные материалы создают ощущение уюта и тепла. Открытые, легкие и светлые пространства – это основные признаки такого интерьера.
Гостиная выглядит современно, сдержанно и натурально. Такая уютная и светлая обстановка отлично подойдет для теплых семейных вечеров и дружеских посиделок.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.