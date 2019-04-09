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10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры


2615
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Мы собрали десять вариантов необычных люстр, которые поразят ваше воображение.

Содержание

Потолочная люстра выполняет акцентную роль в интерьере. Нестандартные геометрические формы, яркие цветовые сочетания, неожиданные комбинации материалов — все это есть в современных моделях, похожих на настоящие арт-объекты.  

Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.

1. Фейерверк

Фото № 1: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартирыФото: jestpic.com 

Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.

Фото № 2: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра Dunkirk
314 716 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Натуральный каменьltr">Потолочная люстра выполняет акцентную роль в интерьере. Нестандартные геометрические формы, яркие цветовые сочетания, неожиданные комбинации материалов — все это есть в современных моделях, похожих на настоящие арт-объекты.  

Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.

1. Фейерверк

Фото № 1: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартирыФото: jestpic.com 

Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.

Фото № 2: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра Dunkirk
314 716 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Натуральный камень

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Площадь, м²

Фото: decorpad.com 

Люстра из натурального агата точно изменит облик вашей комнаты. Она выполнена из разноцветных спилов полудрагоценного камня, каждый из которых оригинален по расцветке и не повторяется дважды даже в одном изделии. Спилы агата частично прикрывают лампы, делая их свечение мягким и легким. 

Фото № 3: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартирыФото: myneworleans.com 

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Считается, что агаты успокаивают, умиротворяют, снимают напряжение и создают ощущение безопасности. В комнате с такой люстрой вы сможете расслабиться вечером и отлично выспаться. 

Фото № 4: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Дизайнерская люстра из натурального камня AGATE 4
40 660 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Соцветие артишока 

Фото: replica-lights.com 

Вы хотите производить впечатление на гостей, но не изменять хорошему вкусу и знать меру? Люстра датского бренда Louis Poulsen, созданная легендарным дизайнером Поулом Хеннингстеном, — то, что вам нужно. Ее конструкция поразительна: плафон из 72 металлических лепестков, расположенных в шахматном порядке на 12 осях, напоминает соцветие артишока. Эта абстрактная конструкция обеспечивает эффектное освещение без бликов и рассеивает световой поток равномерно во все стороны без потерь яркости. Такая люстра станет нескучным решением для ценителей скандинавского интерьера.  

Фото № 5: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра Louis Poulsen PH Artichoke D480, белый
674 320 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Стая птиц 

Фото: reddotbest.com 

Люстра голландского бренда Moooi со стаей птиц, напоминающих японские оригами, станет украшением комнаты в современном интерьере в стиле ар-деко или лофт. Удивительная композиция словно позволяет любоваться красотами природы, да еще и в движении: бумажные птички с металлическими утяжелителями и противовесами будут раскачиваться, как на ветке дерева, даже при легком дуновении ветра. Такие люстры функциональны. Яркие светодиоды, спрятанные за слоем синтетической бумаги, из которой созданы птицы, обеспечивают мягкое и уютное освещение, без бликов и резких теней. 

Фото № 6: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Подвесная люстра Moooi Perch Light Branch Grande
47 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Свобода творчества

Фото: lacasadelosgamusinos.com 

Люстра немецкого дизайнера Инго Маурера преобразит любой интерьер. Ее абажур состоит из листов японской бумаги, которые закреплены на тонких металлических лучах. Изюминка этой люстры — возможность менять дизайн хоть ежедневно: в комплект входят 80 чистых листов, которые дают вам полную свободу творчества. Такая композиция отлично подойдет для гостиной, столовой или домашнего офиса.

Фото № 7: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра ZETTEL'Z
26 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Хрустальная посуда

Фото: dreamdesign.co.uk 

Эффектный штрих в интерьер можно внести с помощью хрустальной люстры итальянского бренда Flos из коллекции Cicatrices De luxe, которую создал известный французский дизайнер Филипп Старк. Она состоит из сгруппированных ваз с необычными узорами, на которые можно смотреть часами. Такой светильник сочетает простоту и элегантность, но в то же время выглядит как оригинальный арт-объект. 

Фото № 8: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра Cicatrices De Luxe
49 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Застывшее облако

Фото: cremadesign.co.za

Люстра итальянского бренда Foscarini из серии Jamaica внесет легкость в небольшие городские квартиры. Она выполнена в виде рулона из бумаги с полимерным покрытием, закрепленным на регулируемом тросе, что позволяет определять высоту крепления люстры в зависимости от габаритов комнаты. Такая объемная инсталляция, напоминающая застывшее облако, привлечет внимание творческих натур.

Фото № 9: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Подвесная люстра Foscarini
112 930 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Плавающие ртутные капли

Фото: wooddi.com 

Эта футуристическая необыкновенная люстра итальянского бренда Artemide разработана известным британским дизайнером Россом Лавгроувом. Ее зеркальные плафоны напоминают плавающие капли ртути. В течение дня «ртутная люстра» работает как скульптурный объект, отражая динамику естественного света и движения людей вокруг нее, а по вечерам создает в комнате атмосферу волшебства. С помощью люстры Skydro вы изящно подчеркнете элегантность спальни или гостиной в стиле хай-тек.

Фото № 10: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Люстра Artemide Skydro designed by Ross Lovegrove
105 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Творческий беспорядок

Фото: vizyacky.com 

Потолочная люстра из серии BIG BANG итальянского бренда Foscarini оживит даже самый скучный интерьер. Она выполнена в виде неравномерно наложенных друг на друга пластин из метакрилата, напоминающих творческий беспорядок на столе. Взрыв перекрещивающихся геометрических форм создадут архитектурный и живописный эффект в комнатах, интерьер которых создан в стилях авангард, лофт, модерн или хай-тек.

Фото № 11: 10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры
Подвесной светильник Foscarini BIG BANG, красный
79 930 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Изысканная форма

Фото: uber-interiors.com 

Люстра Soscik бренда Terzani, изготовленная вручную лучшими итальянскими мастерами, станет олицетворением шика и роскоши в вашем интерьере. Она состоит из множества тончайших металлических цепей, которые привнесут в комнату неординарность, масштабность и простоту. В этой модели великолепно адаптирована форма, которая может стать связующим звеном между классическим и современными стилями интерьера. Прекрасным вариантом такая люстра станет и для интерьерного лофта с кирпичными стенами — она подчеркнет изысканный вкус владельца.  

Подвесной светильник Terzani Soscik
713 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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