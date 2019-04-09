10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры

Мы собрали десять вариантов необычных люстр, которые поразят ваше воображение.
Потолочная люстра выполняет акцентную роль в интерьере. Нестандартные геометрические формы, яркие цветовые сочетания, неожиданные комбинации материалов — все это есть в современных моделях, похожих на настоящие арт-объекты.
Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.
1. Фейерверк
Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.
2. Натуральный каменьltr">Потолочная люстра выполняет акцентную роль в интерьере. Нестандартные геометрические формы, яркие цветовые сочетания, неожиданные комбинации материалов — все это есть в современных моделях, похожих на настоящие арт-объекты.
Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.
1. Фейерверк
Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.
2. Натуральный камень
Наше портфолио более 10 000 проектов
Люстра из натурального агата точно изменит облик вашей комнаты. Она выполнена из разноцветных спилов полудрагоценного камня, каждый из которых оригинален по расцветке и не повторяется дважды даже в одном изделии. Спилы агата частично прикрывают лампы, делая их свечение мягким и легким.
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Считается, что агаты успокаивают, умиротворяют, снимают напряжение и создают ощущение безопасности. В комнате с такой люстрой вы сможете расслабиться вечером и отлично выспаться.
3. Соцветие артишока
Вы хотите производить впечатление на гостей, но не изменять хорошему вкусу и знать меру? Люстра датского бренда Louis Poulsen, созданная легендарным дизайнером Поулом Хеннингстеном, — то, что вам нужно. Ее конструкция поразительна: плафон из 72 металлических лепестков, расположенных в шахматном порядке на 12 осях, напоминает соцветие артишока. Эта абстрактная конструкция обеспечивает эффектное освещение без бликов и рассеивает световой поток равномерно во все стороны без потерь яркости. Такая люстра станет нескучным решением для ценителей скандинавского интерьера.
4. Стая птиц
Люстра голландского бренда Moooi со стаей птиц, напоминающих японские оригами, станет украшением комнаты в современном интерьере в стиле ар-деко или лофт. Удивительная композиция словно позволяет любоваться красотами природы, да еще и в движении: бумажные птички с металлическими утяжелителями и противовесами будут раскачиваться, как на ветке дерева, даже при легком дуновении ветра. Такие люстры функциональны. Яркие светодиоды, спрятанные за слоем синтетической бумаги, из которой созданы птицы, обеспечивают мягкое и уютное освещение, без бликов и резких теней.
5. Свобода творчества
Люстра немецкого дизайнера Инго Маурера преобразит любой интерьер. Ее абажур состоит из листов японской бумаги, которые закреплены на тонких металлических лучах. Изюминка этой люстры — возможность менять дизайн хоть ежедневно: в комплект входят 80 чистых листов, которые дают вам полную свободу творчества. Такая композиция отлично подойдет для гостиной, столовой или домашнего офиса.
6. Хрустальная посуда
Эффектный штрих в интерьер можно внести с помощью хрустальной люстры итальянского бренда Flos из коллекции Cicatrices De luxe, которую создал известный французский дизайнер Филипп Старк. Она состоит из сгруппированных ваз с необычными узорами, на которые можно смотреть часами. Такой светильник сочетает простоту и элегантность, но в то же время выглядит как оригинальный арт-объект.
7. Застывшее облако
Люстра итальянского бренда Foscarini из серии Jamaica внесет легкость в небольшие городские квартиры. Она выполнена в виде рулона из бумаги с полимерным покрытием, закрепленным на регулируемом тросе, что позволяет определять высоту крепления люстры в зависимости от габаритов комнаты. Такая объемная инсталляция, напоминающая застывшее облако, привлечет внимание творческих натур.
8. Плавающие ртутные капли
Эта футуристическая необыкновенная люстра итальянского бренда Artemide разработана известным британским дизайнером Россом Лавгроувом. Ее зеркальные плафоны напоминают плавающие капли ртути. В течение дня «ртутная люстра» работает как скульптурный объект, отражая динамику естественного света и движения людей вокруг нее, а по вечерам создает в комнате атмосферу волшебства. С помощью люстры Skydro вы изящно подчеркнете элегантность спальни или гостиной в стиле хай-тек.
9. Творческий беспорядок
Потолочная люстра из серии BIG BANG итальянского бренда Foscarini оживит даже самый скучный интерьер. Она выполнена в виде неравномерно наложенных друг на друга пластин из метакрилата, напоминающих творческий беспорядок на столе. Взрыв перекрещивающихся геометрических форм создадут архитектурный и живописный эффект в комнатах, интерьер которых создан в стилях авангард, лофт, модерн или хай-тек.
10. Изысканная форма
Люстра Soscik бренда Terzani, изготовленная вручную лучшими итальянскими мастерами, станет олицетворением шика и роскоши в вашем интерьере. Она состоит из множества тончайших металлических цепей, которые привнесут в комнату неординарность, масштабность и простоту. В этой модели великолепно адаптирована форма, которая может стать связующим звеном между классическим и современными стилями интерьера. Прекрасным вариантом такая люстра станет и для интерьерного лофта с кирпичными стенами — она подчеркнет изысканный вкус владельца.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники