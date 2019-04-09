10 вариантов люстр, которые могут изменить до неузнаваемости облик вашей квартиры

Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.

Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.

Эта роскошная и элегантная люстра американского бренда Hudson Valley Lighting напоминает фейерверк. Граненые кристальные сферы, расположенные как грозди на тонких ветвях каркаса из латуни, выглядят волшебно. Такая люстра станет центром притяжения в эксклюзивном интерьере в стиле ар-деко или в современном классическом интерьере. Она отлично впишется как в гостиную, так и в спальню.

Ваша душа требует нестандартных решений? ReRooms сделал подборку роскошных и модных люстр, которые помогут вам создать действительно необычный и стильный интерьер у себя дома.

Потолочная люстра выполняет акцентную роль в интерьере. Нестандартные геометрические формы, яркие цветовые сочетания, неожиданные комбинации материалов — все это есть в современных моделях, похожих на настоящие арт-объекты.

Фото: decorpad.com





Люстра из натурального агата точно изменит облик вашей комнаты. Она выполнена из разноцветных спилов полудрагоценного камня, каждый из которых оригинален по расцветке и не повторяется дважды даже в одном изделии. Спилы агата частично прикрывают лампы, делая их свечение мягким и легким.

Фото: myneworleans.com

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Считается, что агаты успокаивают, умиротворяют, снимают напряжение и создают ощущение безопасности. В комнате с такой люстрой вы сможете расслабиться вечером и отлично выспаться.

Дизайнерская люстра из натурального камня AGATE 4 40 660 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Соцветие артишока

Фото: replica-lights.com





Вы хотите производить впечатление на гостей, но не изменять хорошему вкусу и знать меру? Люстра датского бренда Louis Poulsen, созданная легендарным дизайнером Поулом Хеннингстеном, — то, что вам нужно. Ее конструкция поразительна: плафон из 72 металлических лепестков, расположенных в шахматном порядке на 12 осях, напоминает соцветие артишока. Эта абстрактная конструкция обеспечивает эффектное освещение без бликов и рассеивает световой поток равномерно во все стороны без потерь яркости. Такая люстра станет нескучным решением для ценителей скандинавского интерьера.

Люстра Louis Poulsen PH Artichoke D480, белый 674 320 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Стая птиц

Фото: reddotbest.com



Люстра голландского бренда Moooi со стаей птиц, напоминающих японские оригами, станет украшением комнаты в современном интерьере в стиле ар-деко или лофт. Удивительная композиция словно позволяет любоваться красотами природы, да еще и в движении: бумажные птички с металлическими утяжелителями и противовесами будут раскачиваться, как на ветке дерева, даже при легком дуновении ветра. Такие люстры функциональны. Яркие светодиоды, спрятанные за слоем синтетической бумаги, из которой созданы птицы, обеспечивают мягкое и уютное освещение, без бликов и резких теней.

Подвесная люстра Moooi Perch Light Branch Grande 47 990 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Свобода творчества

Фото: lacasadelosgamusinos.com



Люстра немецкого дизайнера Инго Маурера преобразит любой интерьер. Ее абажур состоит из листов японской бумаги, которые закреплены на тонких металлических лучах. Изюминка этой люстры — возможность менять дизайн хоть ежедневно: в комплект входят 80 чистых листов, которые дают вам полную свободу творчества. Такая композиция отлично подойдет для гостиной, столовой или домашнего офиса.

Люстра ZETTEL'Z 26 100 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Хрустальная посуда

Фото: dreamdesign.co.uk



Эффектный штрих в интерьер можно внести с помощью хрустальной люстры итальянского бренда Flos из коллекции Cicatrices De luxe, которую создал известный французский дизайнер Филипп Старк. Она состоит из сгруппированных ваз с необычными узорами, на которые можно смотреть часами. Такой светильник сочетает простоту и элегантность, но в то же время выглядит как оригинальный арт-объект.

Люстра Cicatrices De Luxe 49 600 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Застывшее облако

Фото: cremadesign.co.za



Люстра итальянского бренда Foscarini из серии Jamaica внесет легкость в небольшие городские квартиры. Она выполнена в виде рулона из бумаги с полимерным покрытием, закрепленным на регулируемом тросе, что позволяет определять высоту крепления люстры в зависимости от габаритов комнаты. Такая объемная инсталляция, напоминающая застывшее облако, привлечет внимание творческих натур.

Подвесная люстра Foscarini 112 930 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Плавающие ртутные капли

Фото: wooddi.com



Эта футуристическая необыкновенная люстра итальянского бренда Artemide разработана известным британским дизайнером Россом Лавгроувом. Ее зеркальные плафоны напоминают плавающие капли ртути. В течение дня «ртутная люстра» работает как скульптурный объект, отражая динамику естественного света и движения людей вокруг нее, а по вечерам создает в комнате атмосферу волшебства. С помощью люстры Skydro вы изящно подчеркнете элегантность спальни или гостиной в стиле хай-тек.

Люстра Artemide Skydro designed by Ross Lovegrove 105 200 руб.* Купить *Цена может измениться

9. Творческий беспорядок

Фото: vizyacky.com





Потолочная люстра из серии BIG BANG итальянского бренда Foscarini оживит даже самый скучный интерьер. Она выполнена в виде неравномерно наложенных друг на друга пластин из метакрилата, напоминающих творческий беспорядок на столе. Взрыв перекрещивающихся геометрических форм создадут архитектурный и живописный эффект в комнатах, интерьер которых создан в стилях авангард, лофт, модерн или хай-тек.

Подвесной светильник Foscarini BIG BANG, красный 79 930 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Изысканная форма

Фото: uber-interiors.com



Люстра Soscik бренда Terzani, изготовленная вручную лучшими итальянскими мастерами, станет олицетворением шика и роскоши в вашем интерьере. Она состоит из множества тончайших металлических цепей, которые привнесут в комнату неординарность, масштабность и простоту. В этой модели великолепно адаптирована форма, которая может стать связующим звеном между классическим и современными стилями интерьера. Прекрасным вариантом такая люстра станет и для интерьерного лофта с кирпичными стенами — она подчеркнет изысканный вкус владельца.