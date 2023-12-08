Три варианта индивидуального дизайн-проекта

Авторский
дизайн-проект
24 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Получите полный образец
дизайн-проекта в Telegram
Get example tgПерейти в Telegram
Запустите бота для того, чтобы получить образец дизайн-проекта.
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
ДизайнРемонтТоварыКухни
+7 495 120-29-83
Дизайн
Наши ценыПортфолиоОтзывыРеализованные проекты
Ремонт
Примеры ремонтаТочный расчетСкидки на материалы
Товары
Магазин мебели и декораТовары в интерьерах
Помещения
Квартиры
ЗастройщикамО насПартнерства
сервис по дизайну интерьеров

Авторский дизайн-проект от 24 990 ₽

Разрабатываем все дизайн-проекты с нуля и под ключ, не используем шаблоны, учитываем все пожелания клиента
Оставить заявку

Этапы разработки дизайн-проекта
за 21 день

*— приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Получить образец ДП
Подробнее о процессе работы
01
Прямо сейчас

Обсуждение проекта и встреча

Менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить особенности вашего проекта, ответить на вопросы и согласовать удобное время для встречи. На этом этапе вы сможете уточнить все нюансы, связанные с вашим объектом и началом работы.
02
Завтра

Замеры и погружение в детали

После внесения, аванса наш помощник дизайнера приедет на объект, чтобы произвести точные замеры. Он также уточнит ваши предпочтения по стилю, функциональности и особенностям будущего интерьера. Это поможет учесть все ваши пожелания для дальнейшей разработки проекта.
Сделать замеры самостоятельно
03
Через 3 дня

Планировка и распределение бюджета

На основе ваших пожеланий мы подготовим первичное планировочное решение с расстановкой мебели. Вы сможете дважды внести изменения в планировку бесплатно. После её утверждения мы поможем распределить ваш бюджет, выбрав оптимальные ценовые категории для всех необходимых товаров.
04
Через 14 дней

Создание концепции и 3D-визуализации

Мы подготовим концепцию интерьера с подбором мебели, отделочных материалов и элементов декора. Затем вы получите 3D-визуализацию, позволяющую увидеть, как будет выглядеть ваше пространство после ремонта. Одну корректировку визуализации можно сделать бесплатно.
05
Через 21 день

Чертежи и итоговый дизайн-проект

Сначала мы разработаем полный комплект рабочей документации для строительных и монтажных работ, включая планы сантехники и электрики. А в финале, соберем итоговый дизайн-проект, куда войдёт планировочное решение, 3D-визуализация, все чертежи и ведомость материалов.
06

Комплектация и авторский надзор

Мы поможем приобрести материалы и мебель по выгодным ценам, организуем доставку и подъем на объект. А с услугой “Авторский надзор“, во время реализации проекта, наши специалисты будут контролировать ход работ, консультировать подрядчиков и оперативно решать возникающие вопросы, чтобы сэкономить ваше время и избавить от лишних забот.
Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их профиль. Вы можете написать им лично и получить рекомендации о нас.
Отзывы наVkVk hoverОтзывы наYtYt hover
У нас уже более 500 положительных отзывов. Возможно, среди них есть ваши друзья.
Все отзывы Rerooms

Цена авторского дизайн-проекта интерьера

Стоимость фиксирована и актуальна для Москвы и по всей России для квартир до 120 кв.м.
50%
SALE
Пакет
"Интерьерный"
Всё необходимое для создания планировочного решения, подбора и покупки мебели. В проект можно добавить визуализацию в 3D, уточняйте при заказе.
Цена за квартиру-студию
44 990 ₽
24 990 ₽
Посмотреть подробные ценыЗаказать дизайн
50%
SALE
Пакет
"Для ремонта"
Вся необходимая рабочая документация и чертежи для быстрого воплощения вашего дизайна ремонтной бригадой и подробная смета на ремонт.
Цена за квартиру-студию
46 490 ₽
26 490 ₽
Посмотреть подробные ценыЗаказать дизайн
50%
SALE
Пакет
"Премиум"
Все услуги пакета "Интерьерный", а также полная рабочая документация, детальные чертежи и авторский надзор за ремонтными работами.
Цена за квартиру-студию
89 990 ₽
69 990 ₽
Посмотреть подробные ценыЗаказать дизайн
Услуги ремонта доступны в Москве и Санкт-Петербурге
Авторский надзор
Мы также предлагаем авторский надзор за ходом ремонта
Оставить заявку
Спасибо!Наш менеджер скоро с вами свяжется
Назад к форме
Наше портфолио
Мы выполнили более 17 000 дизайн-проектов в разных стилях.
Ознакомьтесь с нашими работами
  • ЖК "Царицыно"
    Стиль модернизм, 65.16м²
    Стоимость разработки составила
    79 990 ₽
    Интерьер, оформленный в стиле модернизм, отличается особой утонченностью. Сложные архитектурные конструкции, цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании базовых цветов и контрастных акцентов, удобная эргономичная мебель - все это…
  • ЖК "Скандинавия"
    Стиль модернизм, 79.38м²
    Стоимость разработки составила
    79 990 ₽
    Дизайн-проект этой большой четырехкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Во главу угла дизайнер поставила понятия многофункциональности и комфорта. В результате интерьер получился необычайно удобным и эргономичным. Все предметы…
  • ЖК "Хорошевский"
    Стиль модернизм, 48.0м²
    Стоимость разработки составила
    69 990 ₽
    Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта заключалась в том, чтобы сделать его максимально функциональным, комфортным и эстетически привлекательным. В плане цвета весь интерьер выдержан в…
  • ЖК "Опалиха"
    Стиль модернизм, 72.8м²
    Стоимость разработки составила
    69 990 ₽
    Дизайн этой двухкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта – создать максимально функциональный и комфортный интерьер. Светлая цветовая гамма, выбранная для отделки помещений, визуально расширяет…
  • ЖК в г. Самара
    Стиль модернизм, 27.0м²
    Стоимость разработки составила
    59 990 ₽
    Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Помещение комнаты зонировано с помощью деревянной рейчатой перегородки, которая пропускает достаточное количество света и служит функциональным декоративным…
  • ЖК "Символ"
    Стиль модернизм, 27.5м²
    Стоимость разработки составила
    39 990 ₽
    Стиль модернизм отлично подходит для квартир любого размера. Он одинаково хорош как на большой площади, так и в относительно небольшом пространстве. Оформление апартаментов в стиле модернизм подразумевает создание живого и…
  • ЖК "Невский"
    Стиль модернизм, 44.85м²
    Стоимость разработки составила
    59 990 ₽
    Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры полностью соответствует концепции модернизма. Сложные архитектурные формы, обилие разнообразных текстур, современные элементы декора - в данном интерьере все смотрится…
  • ЖК Водный
    Стиль модернизм, 33.87м²
    Стоимость разработки составила
    59 990 ₽
    Стиль модернизм идеально подойдет для квартир любого размера. Он одинаково хорош как на большой площади, так и в относительно небольшом пространстве. Оформление квартиры в стиле модернизм подразумевает создание…
  • ЖК "Мещерский лес"
    Стиль модернизм, 86.9м²
    Стоимость разработки составила
    79 990 ₽
    В интерьере этой трехкомнатной квартиры дизайнеры воплотили модный и современный стиль модернизм. Четкая геометрия пространства, интересные дизайнерские находки, комбинирование разнообразных материалов, современные…
  • ЖК "Московский"
    Стиль модернизм, 87.5м²
    Стоимость разработки составила
    79 990 ₽
    Интерьер, оформленный в стиле модернизм, отличается особой утонченностью. Многоуровневые потолки, сложные архитектурные конструкции, сдержанная цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании оттенков, удобная…
1/10
  • Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 65.16 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк царицыно
  • Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 79.38 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк скандинавия
  • Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 48.0 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк хорошевский
  • Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 72.8 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк опалиха
  • Дизайн-проект однокомнатной квартиры 27.0 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк в г. самара
  • Дизайн-проект однокомнатной квартиры 27.5 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк символ
  • Дизайн-проект однокомнатной квартиры 44.85 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк невский
  • Дизайн-проект однокомнатной квартиры 33.87 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк водный
  • Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 86.9 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк мещерский лес
  • Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 87.5 м² СТИЛЬ МОДЕРНИЗМ для жк московский

Три аргумента, чтобы заказать дизайн-проект
интерьера квартиры под ключ

Понимание
Вы сразу будете представлять конечный результат ремонта и не упустите ничего важного.
Прозрачность
Вы сможете донести свое видение готового интерьера до строителей на понятном им языке.
Экономия
Поможет сэкономить деньги, время и нервы, избавит от переделок.

О нас пишут в СМИ

{{publication.name}}
Загрузить еще

Мы делаем дизайн интерьера для известных людей

Рита Дакота
Тутта Ларсен
Оксана Кашенко
Татьяна Вишневская
Рита Дакота
Разработку дизайн-проекта детской комнаты для своей Мии я решила доверить друзьям из компании Rerooms. В следующем марте мы планируем переезд в новую квартиру, но хотелось, чтобы временный вариант тоже был красивый и нравился ребенку. Нас очень порадовала фиксированная цена за комнату, предложенная онлайн-сервисом, оперативная работа, а также приятные скидки, предоставляемые поставщиками. Конечно, можно все придумать самостоятельно, но куда надежнее обратиться к профессионалам!
Тутта Ларсен
Задумав небольшой ремонт в детской комнате, мы решили воспользоваться услугами компании Rerooms. Ребята оказались настоящими профессионалами. Особенно порадовали короткие сроки и ответственный подход к делу. Стильный проект, предложенный дизайнерами компании, пришелся по вкусу всей семье.
Оксана Кашенко
Разработку дизайн-проекта небольшой однокомнатной квартиры для мамы я доверила онлайн-сервису Rerooms, и не ошиблась! Мне хотелось, чтобы интерьер был выполнен в скандинавском стиле, отличался легкостью и функционализмом. Дизайнеры учли все пожелания и предложили лаконичный и изысканный вариант, идеально подходящий для комфортной жизни.
Татьяна Вишневская
Онлайн-сервис Rerooms – это команда профессиональных дизайнеров, которые помогут разработать проект для вашего интерьера с учетом всех тонкостей и вкусовых предпочтений заказчика.
Дизайнерский ремонт
в среднем 10 000 - 14 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
Заказать ремонт
Статьи из нашего блога
8 декабря 2023
Повышение первого взноса по льготной ипотеке до 30%. Что думают эксперты
6 декабря 2023
Минфин настаивает на изменении условий льготной ипотеки
6 декабря 2023
Агония гипермаркетов: что придет на смену большим форматам
Перейти в блог
Отзывы наших клиентов
Рипсиме
ЖК МONODOM
Кирилл
ЖК 1 квартал
Мария
ЖК Широкая
Елизавета
Алексей
Кирилл
ЖК 1 квартал
Роман
ЖК Опалиха о3
Вячеслав
ЖК Домашний
Остались вопросы?
Как вы экономите от 100 т.р.?
Мы работаем со всеми производителями мебели, черновых и отделочных материалов, сантехники и т.д., которые предоставляют нам скидки на товары, которыми мы делимся с нашими клиентами. В среднем стоимость товаров при капитального ремонте от штукатурки и дверей до люстры и декора составляет около 1 млн.р., получая скидку в 10%, вы экономите 100т.р.
Зачем мне дизайн-проект, если строители всё подскажут?
Чаще всего строители обещают учесть любое пожелание клиента, в буквальном смысле: как вы скажете, так они и сделают. Ремонт же предполагает бесконечное решение мелких вопросов, в которых обычный человек не обязан разбираться, и не всегда понимает, как для него лучше. В такой ситуации как раз и нужен дизайнер. Он сможет дать независимые профессиональные рекомендации по мелким, но важным вопросам в ремонте. Помните, что проект, предложенный строителями, всегда учитывает интересы строителей.
Мелочи можно решить во время ремонта. Зачем продумывать заранее?
Если вы захотите что-то изменить или добавить в процессе ремонта, бригада потребует дополнительных денег. Поэтому лучше все предусмотреть сразу. При составлении проекта дизайнер учтет все тонкости, которые позволят функционально использовать каждый сантиметр пространства и сэкономят ваши деньги.
Как мне подобрать дизайнера?
Перед началом проекта вы отвечаете на вопросы анкеты. Далее система анализирует ваши предпочтения и подбирает дизайнера, который больше всего подходит вам по указанным характеристикам.
Что за дизайнеры у вас работают?
Дизайнеры ReRooms – команда профессионалов, знающих свое дело. Мы тщательно проверяем навыки каждого специалиста. Наши дизайнеры посещают профильные московские выставки и семинары, постоянно учатся и развивают свои навыки. Это креативщики, влюбленные в свою работу.
Зачем нужны чертежи и какие именно будут в итоговом проекте?
Чертежи включают в себя обмерный план, планы демонтажа перегородок и вновь возводимых конструкций, развертки стен, схемы расположения дверей и окон, план с расстановкой мебели, схематичные чертежи кухни, шкафов, планы пола и потолка, планы сантехники, отопления, размещения розеток и схем освещения. Чертежи необходимы для выполнения ремонтных работ строительными бригадами и отражают размеры конкретной квартиры. Они позволяют значительно сократить время ремонта, сократить бюджет и избежать дополнительных переделок.
Мой бюджет на мебель и декор ограничен. Как быть?
Перед началом работы над проектом вы указываете, сколько готовы потратить на комплектацию вашего дома. Мебель и декор дизайнер подбирает, исходя из указанного бюджета, и всегда предлагает оптимальное решение. Кроме того, не забываем о магазинах, которые могут порадовать вас скидками и специальными предложениями.
Работаете ли вы с другими городами?
Мы находимся Москве, но работаем удаленно по всей России. Вы можете заказать дизайн-проект из любого другого города. Общение и переписка с клиентами ведется через мессенджеры и электронную почту в любое удобное для вас время.
Могу ли я оставить свою мебель?
Если Вы недавно купили диван или не хотите расставаться с семейной реликвией, наш дизайнер учтет это в проекте. В таком случае от вас нам понадобятся фото и размеры мебели, которую вы хотите оставить, а дизайнер придумает, как вписать ее в новый интерьер.
Дизайн моего интерьера будет как на ваших картинках?
В нашей галерее представлен целый ряд работ, выполненных в разных стилях. Визуализации передают характер каждого из них, но не являются шаблонными. Все наши проекты – это абсолютно индивидуальные решения, разрабатываемые, исходя из вкусовых предпочтений заказчика и особенностей того или иного помещения.
Где купить материалы и мебель из моего дизайн-проекта?
В ведомости к дизайн-проекту указаны все необходимые отделочные материалы, сантехника, мебель и предметы декора с ценами, артикулом и полезной ссылкой. Все товары вы можете приобрести как самостоятельно, так и с нашей помощью. Мы предложим специальные цены от наших партнеров.
Если мне не подходит стеклянный стол или кожаный диван, можно ли их заменить?
Конечно, без проблем. Наш дизайнер подберет подходящие для вас модели.
Делаете ли вы ремонт?
Мы работаем с частными бригадами и несем гарантии и ответственность за всю сделанную работу. Средняя цена за кв. м. 7 тыс.р. Они работают в нашем программном решении и в связке с дизайнером. У них огромный опыт ремонта по дизайн проектам. Этим мы исключаем ситуацию, когда дизайнер обвиняет во всем прораба, а прораб дизайнера.
Могу ли я сэкономить на дизайн-проекте?
В зависимости от ваших предпочтений, вы можете заказать только визуализацию, или только рабочие чертежи.
Еще вопросы
О компании
О насОтзывыБлогЗастройщикамДизайнерамМагазинамЧто входит в дизайн проектБесплатная консультация дизайнераРемонтПоиск по ЖКПоиск по сериямМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаАрхив документов
Покупка в кредит и рассрочкуМодуль аналитики и отчетности
Использование материалов запрещено без письменного согласия. Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Компания входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний
ООО «РЕРУМС», ИНН 7702375652, ОГРН 1157746076487
Мы используем cookie чтобы сайт был удобным
Хорошо