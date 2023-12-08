Три варианта индивидуального дизайн-проекта

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Как вы экономите от 100 т.р.? Мы работаем со всеми производителями мебели, черновых и отделочных материалов, сантехники и т.д., которые предоставляют нам скидки на товары, которыми мы делимся с нашими клиентами. В среднем стоимость товаров при капитального ремонте от штукатурки и дверей до люстры и декора составляет около 1 млн.р., получая скидку в 10%, вы экономите 100т.р.

Зачем мне дизайн-проект, если строители всё подскажут? Чаще всего строители обещают учесть любое пожелание клиента, в буквальном смысле: как вы скажете, так они и сделают. Ремонт же предполагает бесконечное решение мелких вопросов, в которых обычный человек не обязан разбираться, и не всегда понимает, как для него лучше. В такой ситуации как раз и нужен дизайнер. Он сможет дать независимые профессиональные рекомендации по мелким, но важным вопросам в ремонте. Помните, что проект, предложенный строителями, всегда учитывает интересы строителей.

Мелочи можно решить во время ремонта. Зачем продумывать заранее? Если вы захотите что-то изменить или добавить в процессе ремонта, бригада потребует дополнительных денег. Поэтому лучше все предусмотреть сразу. При составлении проекта дизайнер учтет все тонкости, которые позволят функционально использовать каждый сантиметр пространства и сэкономят ваши деньги.

Как мне подобрать дизайнера? Перед началом проекта вы отвечаете на вопросы анкеты. Далее система анализирует ваши предпочтения и подбирает дизайнера, который больше всего подходит вам по указанным характеристикам.

Что за дизайнеры у вас работают? Дизайнеры ReRooms – команда профессионалов, знающих свое дело. Мы тщательно проверяем навыки каждого специалиста. Наши дизайнеры посещают профильные московские выставки и семинары, постоянно учатся и развивают свои навыки. Это креативщики, влюбленные в свою работу.

Зачем нужны чертежи и какие именно будут в итоговом проекте? Чертежи включают в себя обмерный план, планы демонтажа перегородок и вновь возводимых конструкций, развертки стен, схемы расположения дверей и окон, план с расстановкой мебели, схематичные чертежи кухни, шкафов, планы пола и потолка, планы сантехники, отопления, размещения розеток и схем освещения. Чертежи необходимы для выполнения ремонтных работ строительными бригадами и отражают размеры конкретной квартиры. Они позволяют значительно сократить время ремонта, сократить бюджет и избежать дополнительных переделок.

Мой бюджет на мебель и декор ограничен. Как быть? Перед началом работы над проектом вы указываете, сколько готовы потратить на комплектацию вашего дома. Мебель и декор дизайнер подбирает, исходя из указанного бюджета, и всегда предлагает оптимальное решение. Кроме того, не забываем о магазинах, которые могут порадовать вас скидками и специальными предложениями.

Работаете ли вы с другими городами? Мы находимся Москве, но работаем удаленно по всей России. Вы можете заказать дизайн-проект из любого другого города. Общение и переписка с клиентами ведется через мессенджеры и электронную почту в любое удобное для вас время.

Могу ли я оставить свою мебель? Если Вы недавно купили диван или не хотите расставаться с семейной реликвией, наш дизайнер учтет это в проекте. В таком случае от вас нам понадобятся фото и размеры мебели, которую вы хотите оставить, а дизайнер придумает, как вписать ее в новый интерьер.

Дизайн моего интерьера будет как на ваших картинках? В нашей галерее представлен целый ряд работ, выполненных в разных стилях. Визуализации передают характер каждого из них, но не являются шаблонными. Все наши проекты – это абсолютно индивидуальные решения, разрабатываемые, исходя из вкусовых предпочтений заказчика и особенностей того или иного помещения.

Где купить материалы и мебель из моего дизайн-проекта? В ведомости к дизайн-проекту указаны все необходимые отделочные материалы, сантехника, мебель и предметы декора с ценами, артикулом и полезной ссылкой. Все товары вы можете приобрести как самостоятельно, так и с нашей помощью. Мы предложим специальные цены от наших партнеров.

Если мне не подходит стеклянный стол или кожаный диван, можно ли их заменить? Конечно, без проблем. Наш дизайнер подберет подходящие для вас модели.

Делаете ли вы ремонт? Мы работаем с частными бригадами и несем гарантии и ответственность за всю сделанную работу. Средняя цена за кв. м. 7 тыс.р. Они работают в нашем программном решении и в связке с дизайнером. У них огромный опыт ремонта по дизайн проектам. Этим мы исключаем ситуацию, когда дизайнер обвиняет во всем прораба, а прораб дизайнера.